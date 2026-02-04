Llorca reitera que la agricultura mediterránea sigue siendo la más rentable de Europa

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que la agricultura mediterránea, sigue siendo la más rentable de Europa a pesar de ser la que menos ayudas públicas recibe, el 18% frente a más del 30% de la agricultura continental centroeuropea.

Pérez Llorca, ha destacado el liderazgo del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, tras romper el récord de exportaciones en 2025, al alcanzar los 10.197 millones de euros en ventas, gracias a la inversión, apertura de mercados y apuesta por la competitividad e innovación. Un resultado que demuestra la calidad de los productos.

Sobre los últimos acuerdos como el de Mercosur Llorca reclama seguridad y futuro para nuestros agricultores. Afirma que el objetivo es llegar a impuestos cero en el sector agrario para incentivar que el campo no se pierda.