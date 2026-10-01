"Un llegat infit" acercará a los valencianos nuestra historia con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I

La Generalitat ha presentado la campaña institucional y la programación de actos con motivo del Nou d’Octubre que bajo el lema “Un llegat infinit” quiere acercar a los ciudadanos nuestra historia con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I.

El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca ha reiterado que la campaña lleva dos palabras que dicen mucho de lo que somos los valencianos. Insiste Llorca en que una fiesta compartida nos recuerda que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.

La imagen gráfica de la campaña ha sido diseñada por Eugenio Simó quien ha querido transmitir que la identidad de un pueblo se construye de manera compartida mientras que Esperanza Blanch, portavoz de la empresa creadora del spot, ha destacado que han querido plasmar que una cultura no es algo estático.

Actos previstos

La programación comenzará el 1 de octubre con la apertura al público del Palau de la Generalitat, que podrá visitarse hasta el 7 de octubre en el marco de las jornadas de puertas abiertas. Las visitas podrán realizarse de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, salvo el día 1, cuando el acceso comenzará a las 16:00 horas. Este horario podrá verse condicionado por la agenda institucional.

Asimismo, los días 2, 3 y 4 de octubre se instalará en València una ‘Gastroneta’ que ofrecerá degustaciones de mazapán, elaboradas por el Gremio de Panaderos y el Gremio de Confiteros, así como de horchata, a cargo de José Panach. La programación incluirá también actividades infantiles el 3 de octubre en Alicante, València, Castelló de la Plana y Elche, con propuestas dirigidas al público familiar que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.

Por su parte, el 4 de octubre se celebrarán conciertos de bandas de música de manera simultánea en las cuatro ciudades, a partir de las 12:00 horas, en la plaza de la Virgen de València, el puerto de Alicante, la plaza de las Aulas de Castelló de la Plana y la plaza de Baix de Elche.

Además, los días 6, 7 y 8 de octubre la fachada del Palau de la Generalitat acogerá una proyección audiovisual de 360 grados con la imagen institucional de la celebración, que podrá contemplarse aproximadamente entre las 20:00 y las 00:00 horas.

Como colofón a la programación, a las 00:00 horas del 9 d’Octubre se dispararán castillos de fuegos artificiales en Elche, Alicante y Castelló de la Plana, concretamente en el puente del Ferrocarril, el puerto de Alicante y el espacio situado entre el Auditorio y Palacio de Congresos de la capital de la Plana.