Julio se despide de la Comunitat con máximas al alza y agosto llega con amenaza de tormentas

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con otra jornada de la ola de calor que dejará, sobre todo, temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y el sur de Valencia mientras el sábado, además de más calor, habrá posibilidad de tormentas con granizo en las tres provincias.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este es el pronóstico para este viernes, el sábado y el domingo:

Viernes

Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y cielo despejado con polvo en suspensión en el resto por la mañana; por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y de Valencia, donde hay baja probabilidad de chubascos y tormentas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el resto; máximas con cambios ligeros y valores significativamente elevados en el interior y el sur de Valencia.

Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componente oeste en el interior de Valencia, sur en Alicante y Castellón y este en el litoral de Valencia, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central por la tarde.

Sábado

Cielo poco nuboso, excepto intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas y de evolución diurna en el norte de Castellón, sur de Valencia y Alicante por la tarde, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de granizo.

Temperaturas mínimas en descenso en el interior de Castellón, con pocos cambios en el resto; temperaturas máximas en descenso en Alicante excepto en el litoral norte. Temperaturas significativamente altas en el extremo occidental de Valencia y Alicante.

Viento flojo de componente este en las horas centrales del día excepto en Alicante que será de sureste y flojo variable el resto; no se descartan rachas muy fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante a últimas horas de la tarde.

Domingo

Cielo poco nuboso, excepto intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas y de evolución diurna en el interior de Castellón por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos acompañados de tormenta.

Temperaturas con cambios ligeros, excepto un ascenso de las máximas en el interior y el sur de la provincia de Valencia.

Viento flojo de dirección variable a primeras horas tendiendo a sureste al mediodía, con intervalos de moderado del sur en el litoral norte de Alicante.