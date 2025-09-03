La jueza de la dana pide a las partes que se pronuncien sobre la posible prórroga de la instrucción por seis meses más

La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha dictado una providencia en la que, ante el próximo vencimiento del plazo de instrucción el 30 de octubre, se dé traslado a las partes para que se pronuncien sobre una posible prórroga durante otros seis meses.

Así consta en una providencia con fecha de este martes donde acurda que se dé traslado de esta situación a las partes personadas y al fiscal para, en el plazo común de cinco días, presentar alegaciones e informar sobre esa prórroga.

En otra providencia, con fecha de este mismo miércoles, la instructora ha acordado oficiar a la Generalitat para que informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos 10 años y los Cecopis convocados tras dichas alertas.

Así lo ha acordado ante un escrito presentado por la representación de la investigada, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. La magistrada, por contra, ha decidido no incorporar un documento aportado por esta parte, que ya se denegó en junio, sobre los pliegos de prescripciones técncias y administrativas de la licitación del servicio Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al no tener relación con el objeto de investigación.

INTÉRPRETE DE VALENCIANO

Igualmente, ha decidido que se designe intérprete de valenciano para las declaraciones testificales previstas los días 10 y 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, entre ellas, la del presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó.

Paralelamente a estas dos providencias, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se proveen diversos escritos de las partes y fija fechas para la declaración de tres testigos/perjudicados en septiembre relativas a piezas de fallecidos por la dana, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.