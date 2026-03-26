La izquierda carga contra Llorca por el acceso de su pareja a la Diputación de Valencia

La contratación de la pareja - funcionaria - del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la Diputación de Valencia, a través de una comisión de servicio, ha centrado este jueves el discurso de la oposición de izquierdas en la sesión de control de Les Corts.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido el acceso "legal" a la plaza y ha mostrado un listado de cuatro folios con "todas las parejas" de cargos socialistas y de Compromís que, según el jefe del Consell, entraron a trabajar en la Administración cuando gobernaban, aunque no ha dado nombres porque le parece "indecente" que se use esto para "atacar" a ningún político.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esa contratación ha sido "un traje a medida" y ha afirmado que en el PP son "unos jetas" que "se aprovechan de lo público para lo privado", y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de "milagro" que la Diputación haya "fichado" a la pareja del president "doblándole el sueldo, de 25.000 a 52.000 euros" y se justifique "por urgente necesidad", mientras que ha señalado que la corporación creó 40 plazas en junio, pero solo sacó una el 28 de enero, la de 52.000 euros y con 6 días de plazo para presentarse.

"¿Usted cree que los valencianos nos chupamos el dedo, que somos bobos?", le ha preguntado Baldoví, mientras el president ha negado que su pareja cobrara 25.000 euros en el Ayuntamiento de Finestrat.

El president ha aseverado que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella", sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería president, y se ha hecho con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron cinco candidatos y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.

Pérez Llorca ha defendido que su mujer es funcionaria, aprobó su oposición y lleva muchos años trabajando en la Administración pública, pero su "pecado para la izquierda" es ser la mujer del president, y ha destacado que el feminismo y la conciliación para esos partidos "solo valen si es para los suyos", mientras que al resto les "destrozan públicamente".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha mostrado "sorpresa" ante el revuelto generado: "Por ser la pareja del 'president' no tiene que tener menos derecho que cualquier otro funcionario".