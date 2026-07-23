El IVAM se une a la Red de Refugios climáticos de València

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se ha unido a la Red de Refugios Climáticos de València, impulsada por el Ayuntamiento, y ofrece a la ciudadanía un espacio público accesible, climatizado y confortable donde resguardarse del calor y disfrutar del arte contemporáneo. Con la incorporación de este espacio cultural ya son 40 los equipamientos que integran la Red de Refugios Climáticos de València.

El museo ofrece acceso gratuito a las zonas de espera y descanso con sillones, climatización con una temperatura de confort, aseos públicos y accesibles y fuentes de agua potable, filtrada y refrigerada, características necesarias para proteger a la ciudadanía ante períodos de calor extremo.

Además de la colección permanente y las muestras temporales, el IVAM ha preparado una programación especial de verano con actividades para adultos, familias y niños. Bajo el lema “En el museo no se siente el poniente”, la programación incluye propuestas como el taller colectivo “Paisajes y criaturas sónicas” y actividades familiares como “La veueta del museu” o ”¡Manos a la obra!”, entre otras iniciativas que combinan ocio, aprendizaje y cultura en un entorno fresco durante todo el verano.

El concejal de mejora climática, Carlos Mundina, recuerda que siguen trabajando para ampliar la red de refugios. El mapa actualizado, la ubicación y los horarios de todos los equipamientos que forman parte de la red se pueden consultar en la página web de València Sostenible.