Un invierno "lluvioso" en la Comunitat da paso a una primavera que Aemet prevé "cálida"

Tras dejar atrás un invierno "especialmente lluvioso", la Comunitat Valenciana da la bienvenida a la primavera, que la Agencia Estatal de Meteorología prevé "cálida".

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, ha destacado a Onda Cero que marzo "se está comportando con un carácter ligeramente frío": "Puede darse un repunte en las temperaturas, algo superiores a lo normal, a partir del domingo, con cielos más despejados que estos días, pero la segunda mitad de la semana que viene volverá a ser fría y con termómetros bajos para ser finales de marzo".

En cuanto al invierno, el balance de la Aemet apunta a que ha sido "cálido y húmedo", con la menor insolación desde 2010 y una precipitación media un 53% superior al promedio climático del periodo 1991-2020, que ha hecho que sea el invierno más lluvioso de los últimos seis años.

En cuanto a la radiación solar, con datos de insolación estimados desde satélite, este ha sido el invierno con menos horas de sol en la Comunitat Valenciana desde 2010.

Fuera del trimestre invernal, Aemet ha apuntado que la primera mitad de marzo presenta un carácter ligeramente frío, con una temperatura media 0,3 grados por debajo del promedio, pero también muy húmedo por dos temporales que han dejado lluvias generalizadas. Con estos episodios, el mes presenta ya casi el doble de precipitación de lo normal y un carácter muy húmedo.

Con los datos hasta el 18 de marzo, el inicio del año hidrológico 2025-2026, que comenzó el 1 de octubre, presenta un carácter muy húmedo en la Comunitat Valenciana, con un 43% más de precipitación que el valor normal.

Aemet ha recordado que los datos empleados para este avance climatológico son provisionales y están sujetos a validación posterior.

Este invierno, apuntan, no se ha registrado una ola de frío como tal, aunque subraya dos picos destacados -breves y no excesivamente intensos- que coincidieron con el día de Navidad, el 25 de diciembre, y el de Reyes, el 6 de enero.