Hoy venía pensando en… que por fin vuelve La Liga.

Y tengo ganas. No se a vosotros pero a mi este parón se me ha hecho demasiado largo. Dos fines de semana sin competición con todo lo que ha pasado en el Valencia es demasiado tiempo. Porque si, hay ilusión en ver el nuevo equipo de Javier Aguirre. Ya sé que son los mismos futbolistas pero con el cambio de entrenador puede que hasta alguno nos parezca nuevo.

Una ilusión que se detectó en cuanto salieron a la venta las entradas para afición visitante para el Sardinero. Ocho minutos duraron. Y es que somos muchos los valencianistas que queremos ver al Valencia de Javier Aguirre. Estoy seguro que no se va a parecer nada al de Corberán.

En este parón de dos semanas me he encontrado a muchos amigos valencianistas que me han dicho casi lo mismo. Ahora sí. Que falta hacía este cambio y que bien os lo váis a pasar con el mexicano. A todos les he contestado lo mismo. Que sí, que la cosa ha cambiado, que ahora el Valencia se asemeja más a un club de futbol con la llegada de Aguirre, Braulio o del doctor Giner y que sí, en las ruedas de prensa nos vamos a divertir mucho más con Aguirre que con Corberán cuyo mensaje estaba más que agotado pero… ahora es el tuno de los futbolistas. Ya no tienen ni excusa ni escudo.

La desconexión del vestuario con Corberán tiene que ser proporcional a la conexión con Aguirre. De poco servirá haber cambiado tantas cosas si el rendimiento sobre el césped continúa siendo el mismo. A los futbolistas les pasa lo mismo que a nosotros: les ha cambiado la cara y se les ve con ilusión de volver a comenzar, de volver a creer pero tienen que demostrarlo en el campo. Porque ir al Sardinero y ver lo mismo que vimos en Coruña o en Sevilla nos provocaría tal bajón que sería difícil recuperarnos. Y no vale ni siquiera la excusa del tiempo: Aguirre ha tenido dos semanas, las de este largo parón, para ir moldeando lo suficiente a su equipo y que se vea un cambio…