Hoy venía pensando en… la polémica de los días libres.

No es nada nuevo. Ayer muchos valencianistas criticaron que el Valencia tuviera el día libre tras la humillación sufrida el pasado domingo ante el Barça. Reconozco que queda feo, que es antiestético y que muchos aficionados no lo entendieran. Pero en el fútbol profesional las cosas funcionan así.

Los que no lo entendieron son aquellos que ven el día libre como una especie de premio. Son esos a los que les hubiera gustado que Corberán castigara a sus futbolistas y los hubiese puesto a correr tres días seguidos en Paterna pero… ¿serviría eso de algo? No. Más bien todo lo contrario.

La plantificación de trabajo en un equipo de fútbol se hace casi siempre al margen de los resultados y con la suficiente antelación como para no variarla en función del resultado. Una cosa es que un entrenador dé días libres a sus jugadores como premio y otra cosa distinta es que les deje sin descanso. En el deporte tan importante es el entrenamiento como el buen descanso. El cuerpo necesita siempre una regeneración tanto a nivel físico como mental después de un esfuerzo físico. Y así es como entiendo yo que ayer los de Corberán tuvieran el día libre. No seré yo quien critique esta medida.

Lo que si podemos criticar es eso que dijo Gayá al acabar el partido. Que había un plan de partido y no habían hecho nada de lo que habían trabajado durante dos semanas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se hizo nada de lo entrenado durante dos semanas en el Johan Cruyff? Eso si es preocupante. Y ojalá no se repita y aunque nos siga doliendo lo sucedido… ante el Athletic Club en Mestalla la cosa sea bien distinta…