Hoy venía pensando en… Jesús de Miguel.

No somos Onda Cero Tenerife y jamás hubiera querido ni imaginado hacer un venía pensando sobre un futbolista del Tenerife en estas trágicas circunstancias. Ojalá nunca hubiese tenido que hacerlo. Pero a estas horas sigo impactado con la noticia. A las ocho de la mañana conocíamos el fallecimiento del delantero tinerfeño Jesús de Miguel tras el brutal golpe sufrido contra el guardameta del Andorra.

Hay días como hoy en los que el fútbol se detiene. Ante una noticia como esta no hay colores. Da igual si eres del Tenerife o del Valencia. Si hablas para oyentes de Valencia o de Tenerife. Que un futbolista de apenas 30 años se deje la vida sobre el césped de un estadio es algo que jamás debería ocurrir. Entiendo el dolor de los tinerfeños pero que sepan que su dolor es el nuestro, el de todo el mundo del fútbol. Sin colores, sin banderas, sin rivalidades.

Y me hace pensar en la trascendencia que le damos en algunas ocasiones al fútbol cuando en realidad debería ser, como dice la frase, la cosa más importante de las menos importantes. Muchas veces nos metemos en debates y polémicas banales sin darnos cuenta que hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol. El miércoles pasado nos desayunamos con la noticia del fallecimiento de 69 personas tras el trágico accidente de tren en Urda. Hoy con la de Jesús de Miguel. No es justo. Y no hay consuelo ni para una cosa ni para la otra.

Se me encoge el alma leyendo a mis compañeros en los distintos medios hablando de la figura de Jesús de Miguel. Un futbolista que disfrutó de los éxitos del fútbol con ese ascenso a segunda en el Castellón o más recientemente el del Tenerife a la misma categoría de plata. Y ha sido el fútbol, ese deporte que tanto amaba y por el que lo dio todo el que se lo ha llevado por delante. Formado en el Leganés pasó por el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón antes de llegar el pasado verano al conjunto Tinerfeño. Su trayectoria demuestra lo mucho que tuvo que pelear por hacerse un hueco en el fútbol. Ese sería seguramente su deseo, hacer del fútbol su vida. Y lo consiguió. Hasta que un triste 2 de noviembre de 2026 ese mismo fútbol al que tanto amaba le arrebató el bien más preciado que tenía: la vida. No hay consuelo que valga. Hoy todos estamos de luto. Descanse en Paz Jesús de Miguel.