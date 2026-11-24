Hoy venía pensando… en esos árbitros que te perjudican en los pequeños detalles.

Si lo digo por lo del Levante de anoche. Hernandez Maeso estuvo fatal en el Ciutat. Y lo estuvo para el equipo levantinista. Y no porque dejara de pitar un penalti clarísimo, porque diera por válido un gol en fuera de juego o porque lo anulara. No. Hay veces que no hacen falta esas cosas tan evidentes se produzcan para que un equipo sea perjudicado como lo fue anoche el Levante. Se trata de aquellos que no quieren ver determinadas faltas y te acaban por sacar del partido. De esos que te desquician. Al no ser tan importante como las otras pocas veces reparamos en ellas.

Y tiene motivos el Levante para quejarse. En un derbi cargado de revoluciones donde ambos equipos se jugaban más de lo que quisieron reconocer en la previa es increíble que el Elche acabara con una sola tarjeta amarilla por cinco de los granotas incluida la de su técnico Luis Castro. Hubo enfado mayúscula en el Ciutat y con razón.

Se mordió la lengua el técnico. Hizo bien. Tal vez el cuerpo le pidiera otra cosa. Aguantó el tirón en sala de prensa a sabiendas que la federación lleva ya mucho tiempo perjudicando a su equipo. Con arbitrajes y especialmente con el calendario.

Y es que una vez más esta semana el Levante jugó anoche lunes y lo volverá a hacer este viernes. Otro de esos pequeños, o no tan pequeños detalles de los que te acuerdas a final de temporada. De ese y del desquiciante arbitraje de Hernández Maeso de anoche.

Los de Castro pese a todo pudieron salvar un punto gracias al gol de Dani Requena en el arreon final. Una vez más el Ciutat hizo lo suyo. El ambiente en el tramo final llevó a los levantinistas a creer que se podía remontar el encuentro. Y casi lo consiguieron los granotas. Pese a la locura en que convirtió Hernández Maeso el encuentro de ayer…