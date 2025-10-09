Hoy venía pensando en... el día grande de los valencianos

Hoy venía pensando en … el día grande de la Comunitat Valenciana.

Hoy 9 de octubre es un día en el que los valencianos nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Mucho se ha hablado de que somos un pueblo resilente, acogedor donde brilla la luz del sol, hoy no, y del que aquel que lo visita queda enamorado. Y es verdad.

Soy valenciano por los cuatro costados y por eso me encanta ver que hoy en día tenemos a cuatro equipos, dos de la provincia de Valencia, uno de la de Alicante y otro de la de Castellón en la élite del fútbol nacional. Cuatro equipos en primera división. Y aunque haya piques entre las aficiones, rivalidad no por ello mi deseo es que sigan muchos años en la máxima categoría de nuestro fútbol. Todos son valencianos y pertenecen a esta tierra que hoy celebra su gran día.

Justo cuando se va cumplir un año del peor momento vivido. Es imposible quitarnos de la cabeza las imágenes de aquella fatídica tragedia. Un pueblo sufriendo por sus vecinos pero un pueblo que supo sacar de dentro lo más grande que tiene: su generosidad. Un pueblo que no dudó en hacer kilómetros, cruzar un puente y volcarse con aquellos que lo pasaron mal, muy mal. Ese día también me sentí más que orgulloso de ser valenciano, me sentí orgulloso de todos vosotros. España entera vio lo que significa ser valenciano. También ese día me reconcilié con los jóvenes. Muchos pensábamos que no tenían inquietudes, que era una generación egoísta. Sin embargo ver aquella multitud de gente joven lanzándose a la calle para echar una mano es una de las imágenes más bonitas que pudimos ver.

Por eso hoy quería dedicaros a todos vosotros este venía pensando. A los que nos escucháis en Valencia, en Castellón y el Alicante. No olvidéis nunca lo que sois y llevadlo a gala allá donde vayáis. Porque os juro que es lo que siento: que ser valenciano es lo más grande que hay…