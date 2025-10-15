Hoy venía pensando en … los cien días de Ron Gourlay

Se cumplen hoy 15 de octubre. Cien días como CEO deportivo del Valencia en un nombramiento a finales del mes de mayo que a muchos pilló por sorpresa. Con una dilatada carrera en la Premier y siendo amigo de Kiat Lim llegó al Valencia con la promesa, recordemos aquel comunicado oficial, de devolver al Valencia a Europa.

Fue en 1933 cuando Roosvelt llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Sumido en una gran crisis, en sus primeros cien día de mandato aprobó hasta 15 leyes que les permitieron salir de la crisis. Desde entonces la tradición manda a los gobiernos entrantes se les evalúe pasados esos cien días. Son lo que se conoce como los cien días de cortesía.

Pues Gourlay ya los ha agotado. Y ahí están sus hechos. Es cierto que consiguió la renovación de Javi Guerra, Diego López y Tárrega y no la de Mosquera. Es cierto que hizo hasta siete fichajes después de las salidas de Mamardashvili, Barrenechea y Sadiq. Y es cierto que en su última comparecencia ha pedido paciencia porque este es un proyecto a medio-largo plazo.

Al margen de venir de la mano de Lim, lo que es una losa importante, hay una cosa que me gusta y otra que no de Gourlay. Me gusta que sea un hombre de fútbol y que tenga experiencia, pero no me gusta que cada vez que habla saque a relucir sus éxitos, algunos dudosos como el del Chelsea donde era una mera figura decorativa y donde el poder ejecutivo lo tenía Marina, la mano derecha de Abramovich.

Han pasado los cien día de cortesía y hasta que se demuestre lo contrario sus únicos éxitos han sido las renovaciones y el fichaje de Danjuma. Algo que es a todas luces insuficiente para cumplir la promesa que nos hicieron a su llegada…