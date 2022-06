Hoy con Léleman venía pensando en... el trato a Bordalás

Hoy con Leleman venia pensando en… el trato a Bordalás

No voy a entrar en el fondo, la destitución, pero sin en la forma. Y no voy a entrar en el fondo porque entiendo que en eso opiniones habrá para todos los gustos. Los que quieran defender la continuidad de Bordalás hablarán de que se quedó a un penalti de ganar una Copa del Rey y que ha conseguido unir a gran parte de la afición junto a su figura. Los detractores dirán que el equipo no jugaba a nada y que había más plantilla como para quedar novenos en La Liga.

Pero sí entro en las formas. No es que me sorprendan porque se ha repetido el mismo guión que con Pizzi al que fulminaron sin motivo nada más llegar, Marcelino al que destituyeron tras ganar la copa y clasificar dos años seguidos en Champions o Javi Gracia al que engañaron y le negaron el pan y la sal. Son las formas de actuar de Meriton, esas faltas de respeto a las que, por desgracia, ya estamos acostumbrados.

Ayer os contábamos que Anil y Joey viajaron a Milán el 6 de abril para reunirse con Gattuso y desde ese día el italiano empezó a trabajar en el nuevo Valencia. La final de Copa fue el 23 de abril, el 9 de mayo el Valencia a través de un comunicado pedía respeto para Bordalás. ¿El mismo que tuvieron Anil y Joey yendo a por otro entrenador con una final de Copa a la vista? ¿El mismo que ha tenido Sean Bai mandándole un mensaje a través de David Rangel? ¿Qué no tiene su número? ¿O el mismo que han tenido los medios oficiales criticando ya la labor de Bordalás en el banquillo del Valencia y alabando las excelencias de Gattuso?

Bordalás se habrá equivocado en muchas cosas, claro que si. Pero es el entrenador del Valencia con contrato en vigor una temporada más y creo que al menos se merece que alguien le explique cara a cara la situación. Lo otro es de ser muy cobarde. Ah! Por cierto… habrá que ir cambiando ya eso de ADN Valencianista Bronco y Copero ¿no?