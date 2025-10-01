SUCESOS

Un hombre sintecho mata a otro tras discutir por el lugar donde dormir en València

La agresión se produjo con un paraguas, según fuentes policiales

ondacero.es

València |

Archivo - Imagen de recurso de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Archivo - Imagen de recurso de un coche patrulla de la Policía Nacional. | POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía Nacional ha detenido en València a un indigente acusado de matar a otro tras agredirle con un paraguas después de discutir por el lugar donde pernoctar, según han informado este miércoles a EFE fuentes policiales.

El suceso se produjo este pasado domingo sobre las 22:30 horas en la Plaza Viriato de la capital valenciana, al parecer tras una discusión entre ambos debido a que uno quería pernoctar en el portal de una vivienda que había elegido el otro para pasar la noche.

Las mismas fuentes han señalado que la investigación permitió al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Valencia detener siete horas después, a las 5:30 horas del lunes, al presunto agresor por un delito de homicidio, quien está previsto que pase a disposición judicial este miércoles.

