La Generalitat suprimirá el impuesto de sucesiones a empresas familiares para facilitar su continuidad

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha de una medida específica de modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dirigida a la continuidad de empresas familiares. La modificación del Impuesto supondrá según ha detallado Llorca una bonificación del 99% hasta el cuarto grado de parentesco lo que facilitará la continuidad de las empresas familiares que en nuestro territorio es de un 90%

Ha defendido la colaboración público-privada para abordar los retos de futuro y conseguir una mayor efectividad en la acción pública. Por su parte el líder nacional del PP Alberto Nuñez Feijoo ha propuestoun fondo de nivelación hasta que el nuevo sistema de financiación sea una realidad. El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha reclamado a la clase política poner fin al actual clima de confrontación y politización.

Según el barómetro de AVE los empresarios valencianos piden menos burocracia e impuestos para arrancar negocios por que la falta de capital ha sido el freno más destacado seguido del riesgo financiero y de la preferencia por opciones laborales más seguras. Consideran que el sector privado tendría que ejercer un papel más relevante en el impulso del emprendimiento.