La Generalitat inicia els tràmits per a declarar el ‘Cant Valencià d'Estil’ Bé d'Interés Cultural Immaterial

La Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el 'Cant Valencià d'Estil' com a Bé d'Interés Cultural (BIC) Immaterial de la Comunitat Valenciana.
L'inici dels tràmits suposa que esta manifestació cultural, tan arrelada en el territori, s'incorporarà al catàleg autonòmic de béns protegits.
Noèlia Llorens 'Titana', una de les veus referents de la música tradicional valenciana, ha valorat de manera positiva l'anunci en Onda Cero i ha assenyalat la necessitat que es protegisca. "Hi ha molts col·lectius intentant que açòsiga realitat, m'alegre que tire avant, però fa falta cuidar-ho", ha apuntat, al mateix temps que espera que les institucions "facen el que faça falta perquè es conega en els centres educatius i que torne als pobles en els quals ha desaparegut".
"Em consta que artistes com Susana Díaz Tejedor estan creant materials perquè siga present a les aules", ha assenyalat 'Titana'.
El 'cant valencià d’estil' és una expressió musical tradicional que agrupa diferents modalitats de cant entre les quals figuren les conegudes 'albaes'.
La pràctica i transmissió d'esta manifestació cultural continua viva gràcies a artistes com Noèlia Llorens 'Titana' i associacions, agrupacions culturals i centres de formació especialitzats. En l'actualitat, tal com han destacat des de la Generalitat, existeix una Escola de Canto Popular d'Estil a Catarroja integrada en l'ensenyament reglat, a més de diversos centres i entitats que desenvolupen labors formatives i de conservació d'este patrimoni musical.