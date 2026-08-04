La Generalitat coordina con los municipios un plan de recuperación del entorno de la Sierra de Espadán

La Generalitat está preparando un plan de recuperación para restaurar el entorno de la Sierra de Espadán y atender las necesidades de los municipios afectados por los incendios, con actuaciones dirigidas a recuperar infraestructuras de prevención, espacios naturales y recreativos, así como los servicios e instalaciones dañados.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado las poblaciones de Artana, la Vilavella y Alfondeguilla para conocer sobre el terreno los daños ocasionados por los incendios con el objetivo de coordinar las actuaciones más urgentes.

"Estamos preparando ya lo que tiene que ser el plan de recuperación de todo el entorno de la Sierra de Espadán y de estos municipios, que van a necesitar mucha ayuda. Necesitamos esa interacción continua con los ayuntamientos para que no se quede fuera ninguno de los ámbitos que más preocupan a cada municipio", ha señalado.

El responsable autonómico ha indicado que el plan incluirá la reparación y mejora de las pistas forestales para reforzar su función como cortafuegos, la recuperación de las infraestructuras de prevención de incendios, como depósitos y otras instalaciones, así como la restauración de las áreas recreativas y de los espacios más frecuentados.

El incendio ha afectado a una superficie total de 9.568,9 hectáreas, de las que 8.509,9 hectáreas (el 88,9 %) corresponden a terreno forestal y 1.058,9 hectáreas (el 11,1 %) a superficie no forestal. Entre los municipios con mayor afección se encuentran Artana, con 3.160,9 hectáreas afectadas; la Vall d'Uixó, con 1.450,5 hectáreas; Alcudia de Veo, con 908 hectáreas; Onda, con 818,4 hectáreas; Alfondeguilla, con 770,2 hectáreas; Eslida, con 755,4 hectáreas; y la Vilavella, con 270,2 hectáreas. Además, el fuego ha alcanzado 3.688 hectáreas del Parc Natural de la Serra d'Espadà.

El vicepresidente tercero ha explicado que la Generalitat está recopilando, junto a los ayuntamientos, todas las necesidades para establecer un orden de prioridades en las actuaciones. "Es la consigna que nos ha trasladado el president de la Generalitat, que es actuar de forma rápida", ha indicado.

Entre las actuaciones más urgentes trasladadas por los consistorios figura la recuperación del abastecimiento de agua potable en Artana, afectado por daños en una conducción, además de la reparación de instalaciones agrícolas, especialmente las relacionadas con los sistemas de riego.

También ha señalado la necesidad de recuperar, cuanto antes, los espacios más visitados de cada localidad para favorecer la vuelta a la normalidad. "Son municipios que en estas fechas reciben numerosos visitantes y celebran sus fiestas. Es importante recuperar cuanto antes esa capacidad para que puedan volver a acoger actividad y visitantes", ha concluido.