La Generalitat autoriza el vallado de la fachada oeste de la Catedral

La Dirección General de Patrimonio Histórico y Artístico de la Generalitat ha autorizado el vallado de la fachada de la Catedral de Valencia que recae a la calle del Micalet. Es la zona donde hace algo más de un año el Ayuntamiento actuó para retirar la vegetación que obstaculizaba la contemplación de esta parte de la Seo. En concreto se retiraron varios arbustos, así como dos olivos y dos naranjos plantados hace tres décadas, que fueron reubicados en el Jardín de la Vida del Cementerio General.

Además, se colocó una tela asfáltica para eliminar las humedades y filtraciones que afectaban a las capillas laterales del templo. Encima de ese elemento impermeabilizador se colocó una capa de arena. Además, se repusieron la columna y los maceteros decorativos de piedra que habían antes de los trabajos.

La actuación se rematará ahora con la colocación de un vallado de madera que protegerá el acceso a esta fachada de la Catedral, que estaba pendiente de recibir el visto bueno de la Generalitat al ser el templo un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Hace algunos años también se eliminaron los cipreses que había en la fachada del templo recayente a la plaza de la Reina, que también impedían contemplar el monumento en su integridad. Sin embargo, un informe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento redactado en 2013 concluyó merecía la pena conservar los olivos plantados a los pies de esta misma fachada sur de la Catedral. Las zonas ajardinadas de la Seo se encuentran en suelo propiedad del Arzobispado, aunque su mantenimiento corresponde al consistorio.