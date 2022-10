Gattuso: "tenemos que mantener el estilo los 90 minutos"

Una rueda de prensa más de Genaro Gattuso en este caso en la previa ante el RCD Mallorca este sábado a las 18:30 en el campo de Mestalla tras los dos últimos empates ante el Elche y el Sevilla.

Los elogios de Corona

"Yo no me siento un fenómeno. Me siento una persona que le gusta su trabajo. estoy muy contento que las personas del club hayan hablado con vosotros porque un club como el Valencia debe hacerlo. Estoy muy feliz con cómo estoy trabajando con las personas del club. No solo puedo decidir yo. En este momento, nuestra fuerza es esta: se habla a la cara y no a la espalda. Positivo o negativo, siempre a la cara. Se trabaja mucho y me gusta. Tenemos que seguir así".

Edinson Cavani

"Tengo un poco de miedo porque cuando se dañó el tobillo teníamos que tener atención. El otro día podría jugar más, pero tenía molestia y hay que reservarlo. Ahora está marcando, pero tenemos que reservarlo. Si yo pienso que siempre tiene que jugar 90 minutos... Me encanta cómo está en el vestuario, cómo está con sus compañeros. Otro jugador que no está jugando mucho es Gabriel Paulista y en el vestuario se está portando muy bien. Estoy muy contento y tengo que darle las gracias".

Nivel físico

"No es una cuestión física, es de datos, números y mentalidad. Cuando hablo, tú no me escuchas. Habló de presión, de centros... No es un dato físico. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo bien y mentalidad y continuidad. La pelota es fácil cuando el que tiene la pelota tiene cuatro o cinco soluciones a cinco metros. Si tiene que correr 20 metros es difícil. Cuando pasa todo esto, el equipo está en la línea perfecta". "No hablo solo de técnica, sino de mentalidad. Es un problema que tengo que solucionar yo y convencer a los jugadores de seguir. Tenemos que mejorar estos datos".

Goles a balón parado

"Es un problema que preparamos. Tenemos que mejorar la disposición táctica y marcamos en zona. Bascular mejor. Se puede trabajar y mejorar. Es un problema de mentalidad, pero el problema no es solo el balón parado. Tenemos que seguir 90 minutos con el estilo. No me gusta jugar atrás en los últimos 25 metros porque en esta Liga hay muchos jugadores con mucha calidad que te matan. Tenemos que mejorar todo esto".

El rival, el Mallorca

"Jugamos contra un equipo que se defiende muy bien con un entrenador con mucha experiencia. Jugamos contra un equipo que cuando juega al contraataque tiene jugadores con mucha velocidad o otros como Muriqi que es muy fuerte de cabeza. Saben lo que hacen".