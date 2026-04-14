Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto por presunta prevaricación en la creación de puestos de trabajo

La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal del consorcio que gestionaba la Marina. Una investigación que se produce tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero por Compromís, según han confirmado fuentes fiscales.

Según esta formación política, la alcaldesa y la presidenta del puerto formarían parte, junto con otros altos cargos, de un presunto entramado para recolocar a personal del Consorcio Valencia 2007, que se encuentra en proceso de disolución.

La denuncia se refería a siete casos concretos de antiguos empleados del Consorcio que, según Compromís, han pasado a trabajar en puestos directivos creados prácticamente a medida en el puerto y en dos fundaciones municipales.

Compromís aportó a la Fiscalía un informe de la Intervención General del Estado que refleja que se habrían utilizado criterios que podrían vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a puestos de trabajo en entidades públicas.

Tras conocerse la noticia, se le ha preguntado al respecto al president de la Generaltiat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quién ha mostrado "respeto" por cualquier tipo de investigación, al tiempo que ha destacado la labor de la alcaldesa de València, Mª José Catalá.

En este informe, el que ha motivado la apertura de las diligencias, también constan como investigadas las concejalas del PP Paula Llobet y Rocío Gil, junto a cuatro funcionarios.