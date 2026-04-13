Envían a prisión al detenido en el aeropuerto de Valencia con 4 kg de cocaína en la maleta

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Valencia a un pasajero procedente de México que portaba 4 kilos de cocaína en un doble fondo de su maleta, plastificados y en forma de ladrillo, y ha sido enviado a prisión.

En un servicio conjunto con la Agencia Tributaria, los agentes del aeropuerto identificaron de forma aleatoria, dentro de un control de vuelos de conexiones internacionales, a un pasajero procedente de México, con tránsito en el aeropuerto de Barajas (Madrid), que llevaba una maleta facturada a su nombre.

Los agentes abrieron la maleta, en la que aparte de ropa y efectos personales, en un doble fondo se habían ocultado unos paquetes en forma de ladrillo y plastificados que contenían un polvo blanco prensado que dio positivo en cocaína y cuyo peso era de 4 kilos. El viajero, de 29 años y nacionalidad mexicana, fue detenido por un delito contra la salud pública y el juez decretó su ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia y por funcionarios de la Agencia Tributaria en Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 3.