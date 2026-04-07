Entra en funcionamiento el nuevo tramo del carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir de València

El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento ha abierto un nuevo tramo del carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir. Se trata del recorrido que va desde la calle de Joaquín Navarro hasta la calle de Dolores Alcaide, que enlaza con los carriles bici que ya funcionaban en ambos tramos.

A principios de este año se abrió el tramo sur de Sant Vicent Màrtir, entre las calles del Doctor Tomás Sala y de Joaquín Navarro y, posteriormente, se puso también en uso el tramo norte, entre la calle del Maestro Sosa y la avenida Giorgeta. Sólo faltaba por enlazar el tramo central del recorrido, que abre esta semana, y desde el ayuntamiento esperan que la próxima semana quede completada la obra en su totalidad.

El carril bici de la calle de Sant Vicent Màrtir, de 1.600 metros de longitud y bidireccional, está situado pegado a la acera oeste y segregado de la calzada. Junto a esta actuación, se ha realizado también una reestructuración de los carriles de circulación en la avenida. La calle de Sant Vicent Màrtir es uno de los ejes más importantes del sur de la ciudad y cuenta, desde ahora, con una conexión ciclista que vertebra los barrios de Sant Marcel·lí, La Creu Coberta, La Raïosa y Arrancapins.