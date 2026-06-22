La EMT invierte otros 5 millones de euros para seguir electrificando sus cocheras

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València sigue avanzando en la adecuación de sus instalaciones a la cada vez mayor presencia de autobuses eléctricos en su flota. La compañía acaba de licitar por importe de 5,1 millones de euros la colocación de otros 48 puntos de recarga en sus dos cocheras.

En concreto, se trata de la Fase Oeste de electrificación del Depósito de San Isidro, que contempla 24 puntos de carga. El mismo número de puntos se instalarán en el Depósito Norte, ubicado en la calle Ingeniero Fausto Elio, dentro de la Fase II de electrificación de estas instalaciones. La empresa que resulte adjudicataria de este contrato dispondrá de un plazo de hasta 5 años para completar los trabajos.

En la actualidad las cocheras de San Isidro ya disponen de 44 puntos de carga para autobuses eléctricos, mientras que en el Depósito Norte están en fase de instalación desde finales del año pasado un total de 70. Todas estas actuaciones pretenden adaptar las dos cocheras de la EMT a las necesidades que comporta el aumento de su flota de autobuses eléctricos y forman parte del plan de inversiones de la compañía, que contempla destinar casi 172 millones de euros a lo largo los próximos cinco años en mejora de la flota y de las instalaciones de la empresa municipal.

La EMT de València tiene previsto incorporar a su flota a lo largo de este año 189 nuevos autobuses híbridos o eléctricos. Se trata de la última remesa de nuevos vehículos adquiridos por la compañía. En 2025 llegaron 31 y, finalmente, en 2027 llegarán los últimos 4, hasta completar un total de 222 nuevos autobuses.