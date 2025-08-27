La EMT invertirá más de 9 millones de euros para electrificar su Depósito Norte

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha licitado las obras para electrificar su Depósito Norte, ubicado en la calle Ingeniero Fausto Elio. El contrato contempla la instalación de 70 puntos de recarga para sus autobuses eléctricos en una primera fase, aunque la empresa adjudicataria deberá dejar la cochera lista para poder colocar otros 24 cargadores más adelante.

Según ha podido saber Onda Cero, el contrato ha salido licitación por un importe de 9,5 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de cinco años. El proyecto también contempla conectar el Depósito Norte de la EMT con la subestación del Cabanyal con el fin de poder llevar más potencia eléctrica a las cocheras.

Precisamente hace ahora un año la empresa municipal adjudicó la ejecución de la segunda fase del proceso de electrificación de su otro depósito, el de San Isidro. En este caso, el contrato contempla la instalación de 28 puntos de recarga, que se suman a los otros 26 que se colocaron hace en una primera fase.

En 2028 la compañía prevé pasar de los 22 puntos de carga para autobuses eléctricos que tenía en 2024, a un total de 168 repartidos prácticamente al 50% entre San Isidro y el Deposito Norte. La potencia eléctrica de estas instalaciones de EMT se incrementará notablemente de los 2 megavatios actuales a 10.

Con todo ello la empresa municipal pretende adaptar sus dos cocheras a las necesidades que comporta el aumento progresivo y constante que está experimentando en los últimos años su flota de autobuses eléctricos. Ambas actuaciones forman parte del plan de inversiones de la EMT, que prevé destinar casi 172 millones de euros a lo largo de cinco años para renovar la flota y las instalaciones de la compañía.