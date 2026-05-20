HUELGA EDUCATIVA

Los docentes hacen presión para que la Consellería de Educación plantee un nuevo acuerdo

A partir de las cinco habrá una nueva reunión entre las dos partes con el objetivo de que los sindicatos confirmen si apoyan o no el acuerdo.

Amparo Sánchez

València |

Los docentes han vuelto a concentrarse a las puertas de la Consellería de Educación.
Los docentes han vuelto a concentrarse a las puertas de la Consellería de Educación. | Onda Cero Valencia

De nuevo la explanada de la Consellería de Educación se ha quedado pequeña para los centenares de profesores que desde la once se han concentrado para mostrar su malestar ante el acuerdo que sigue planteando el ejecutivo autonómico. Hasta las nueve de la noche estará activo el formulario para que los docentes afiliados digan si aceptan o no la última oferta de la Conselleria para frenar la huelga docente indefinida.

Los profesores concentrados esta mañana insistían en que se deben abordar los problemas reales del sector educativo para que el alumnado sea atendido de manera adecuada. Además apuestan con seguir con la huelga indefinida hasta que la consellería esté dispuesta a dialogar.

Los sindicatos insisten en seguir negociando y confían en que la presión que el profesorado está realizando haga que la Consellería se plantee una nueva propuesta. Así se han referido Xelo Valls de Comisiones Obreras, Marc Candela de Stepv, y Daría del Amo de UGT.

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