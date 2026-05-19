VALÈNCIA

El desvío provisional para el tráfico de salida del barrio de Malilla ya está operativo

Los trabajos están vinculados al soterramiento de las vías ferroviarias

ondacero.es | Europa Press

València |

Obras en Malilla.
Obras en Malilla. | CARLOS ALEJANDRO

El desvío provisional habilitado con motivo de las obras del Canal de Acceso de Adif para el tráfico de salida del barrio de Malilla se encuentra operativo desde este lunes, 18 de mayo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Estos trabajos, vinculados al soterramiento de las vías ferroviarias, afectan a la intersección de la carrera de Malilla con Fernando Abril Martorell, en el bulevar sur, y se prolongarán durante aproximadamente dos meses y medio.

Durante este periodo, se mantiene un único carril de circulación para la entrada al barrio de Malilla desde el bulevar sur. En cambio, la salida del barrio debe realizarse a través de itinerarios alternativos por la calle Oltà, la calle Isla Cabrera o la calle Isla Formentera, hasta conectar con el Camino Molí de la Fonteta o con Ausiàs March, desde donde se puede volver a enlazar con el bulevar sur. El desvío provisional afecta también al servicio de la EMT València, concretamente a las líneas 8 y 1.

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