Desahuciada en València una familia con dos menores y una mujer mayor enferma ante la imposibilidad de afrontar el alquiler

Este lunes se ha llevado a cabo en Valencia el desahucio de Rudolf, junto a su mujer, sus dos hijas menores y su madre enferma. La familia reclamaba un alquiler asequible pero la única alternativa ofrecida ha sido una subida del precio.

Una propuesta inasumible debido a la necesidad constante de cuidados de la madre y las dos hijas. El Sindicat d'Habitatge había convocado una concentración frente al domicilio, en la calle Cavite de València, para tratar de paralizarlo. Según ha detallado Esteban Arellano, portavoz del Sindicat de l´Habitatge, la familia se puso al día con un crédito pero el propietario no mantuvo el precio.

La familia ha acreditado su situación que con dos informes de vulnerabilidad de los Servicios Sociales de València que permitirían que se le aplique el Decreto Ley de Vivienda que obliga a las administraciones a no ejecutar desahucios de personas vulnerables. Por el momento se les ha ofrecido como alternativa alojarse en un albergue municipal.