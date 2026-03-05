La Coordinadora Feminista de València reclama políticas públicas serias que garanticen una igualdad real

El próximo domingo, con motivo del día de la Mujer, se espera que miles de personas vuelvan a salir a las calles para reivindicar una igualdad real y políticas que la favorezcan. La Coordinadora Feminista de València ha presentado su manifestación que mantendrá su recorrido habitual, aunque adelanta su horario.

Bajo el lema “Democracia sin feminismo=barbarie” su portavoz Puri Liétor reclama políticas públicas serias para que la igualdad sea real gobierne quien gobierne. Insisten en que son las mujeres las que siguen ocupando determinados puestos de trabajo, con sueldos bajos, y que son las que afrontan reducciones de jornadas por cuidado o por motivos familiares.

Afirma que todos los valores que se habían conseguido, vinculados a la igualdad, han sido borrados tanto por el gobierno autonómico como por algunos gobiernos municipales como por ejemplo el de Valencia. Lamentan que el nuevo decreto para los centros educativoshaya eliminado el concepto de igualdad o que la televisión pública omita las referencias a la violencia machista.