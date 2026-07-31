El Ayuntamiento de Valencia pone en marcha la campaña 'Conecta con la vía', para prevenir distracciones en el uso de vehículos de movilidad personal

València pondrá en marcha el próximo domingo, 2 de agosto, la campaña ‘Conecta con la vía’, ante la necesidad de concienciar sobre los accidentes que pueden producirse cuando se conducen vehículos de movilidad personal. El objetivo es sensibilizar a las personas usuarias sobre los riesgos que supone conducir utilizando dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o auriculares.

En datos de la Policía Local, durante el año pasado, este tipo de vehículos estuvieron implicados en casi 1200 siniestros, en los que se registraron 30 víctimas graves o mortales. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, explica los motivos que han impulsado esta campaña.

Esta iniciativa, integrada en el Plan Vector, pretende sensibilizar a las personas usuarias de vehículos de movilidad personal sobre los riesgos que supone conducir utilizando dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o auriculares. El análisis realizado por la Policía Local pone de manifiesto que las infracciones más frecuentes cometidas por los conductores son no respetar la señalización semafórica, circular por lugares prohibidos y no mantener la distancia de seguridad.

Bajo el lema “Todo va bien, hasta que patinas”, la campaña incide en que estas conductas no representan simples incumplimientos de la normativa, sino comportamientos que ponen en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, especialmente la de los más vulnerables.