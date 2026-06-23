La Comunitat Valenciana vivirá un verano muy cálido y tendrá noches tropicales la mayoría de días

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología es muy probable que este verano las temperaturas sean superiores a las normales mientras que hay una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean superiores a las habituales en esta temporada.

Los representantes de la AEMET han dado a conocer los detalles de la previsión para este verano. | Onda Cero

Afirman que ya llevamos un mes con temperaturas superiores a las normales. Una tendencia que consideran puede mantenerse a lo largo del período estival. Según José Ángel Nuñez, jefe de climatología, se ha multiplicado por cinco la posibilidad de tener temperaturas extremas.

La temperatura en el mar ya está en registros de 26 grados lo que demuestra que cada vez más pronto se alcanzan valores de Agosto. Las lluvias, que suelen producirse en forma de tormenta y no son las más importantes del año, no serán generalizadas en todo el territorio y estiman que podrían producirse a partir de la segunda quincena de agosto.

Balance primavera

La primavera climática 2026 -los meses de marzo, abril y mayo- ha sido muy cálida, la novena más cálida desde 1950, con una temperatura media de 14,7 grados, 0,8 grados superior que la climatología de referencia (13.9). También ha sido muy húmeda, la vigésimo sexta primavera más húmeda desde 1950, y la precipitación acumulada ha sido 167.1 litros por metro cuadrado, un 16 % superior que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (143.9 l/m2).

En cuanto al año hidrológico con los datos hasta el 22 de junio, el año hidrológico que comenzó el 1 de octubre de 2025 está teniendo un carácter húmedo, con un 23 % más de precipitación que la del promedio normal. A falta de menos de una semana para finalizar junio, durante el semestre se han acumulado 501,1 l/m2, cuando lo normal sería 407,1 l/m2.