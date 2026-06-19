València repartirá más de 25 toneladas de leña para las hogueras de la Noche de San Juan en las playas de la ciudad

El Ayuntamiento de València tiene ya todo dispuesto para atender y controlar a las decenas de miles de personas que se espera que acudan el próximo martes 23 de junio a las playas de la ciudad para celebrar la Noche de San Juan. Como es habitual, el consistorio habilitará hasta 9 puntos de reparto de más de 25 toneladas de leña a lo largo de las playas del Cabanyal y La Malva-rosa, que son las únicas donde estará permitido hacer fuego. En las playas del sur se mantiene la prohibición de hacer fuego, con el fin de evitar incendios en el bosque de La Devesa.

Para encender las hogueras únicamente podrá usarse la madera que distribuya el Ayuntamiento, que proviene de las podas del arbolado de la ciudad. De este modo se evita que pueda contener clavos u otros elementos peligrosos. El Ayuntamiento instalará paneles informativos con la ubicación de estos puntos de leña y de las zonas de fuegos, así como un total de 95 WC químicos que se instalarán en La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo.

Drones con cámaras térmicas

El operativo específico de seguridad, coordinado por la Policía Local, cuenta con más de 300 agentes del cuerpo que se encargarán de que la noche transcurra con toda normalidad. La mayor parte del contingente, un total de 218 agentes, estarán desplegados en las playas del norte, y los 82 restantes lo harán en las del sur. La Policía Local desplegará drones equipados con cámaras térmicas para evitar hogueras en las áreas prohibidas y buscar a posibles personas desaparecidas.

Además, un dispositivo reforzado de los servicios de limpieza municipales se encargará de recoger las cenizas y los desperdicios a partir de las cuatro de la madrugada, con el fin de que las playas luzcan perfectas a la mañana siguiente.

Los cortes de tráfico en los accesos a las playas se establecerán a partir de media tarde desde la calle Serrería y se irán ampliando conforme vaya aumentando la afluencia de gente. Tanto la EMT como Metrovalencia reforzarán sus servicios para facilitar los desplazamientos hacia las playas y prestarán servicio durante toda la madrugada.

El consistorio instalará cuatro puntos violeta en el paseo de las playas de El Cabanyal y La Malva-rosa para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual. El primero en el cruce con la calle del Doctor Marcos Sopena frente al Hotel Neptuno. El segundo, en la explanada de las Arenas junto al monumento dedicado a Antonio Ferrandis y la posta sanitaria 3 de Cruz Roja. El tercero, en la estatua de los delfines en el cruce con las calles de la Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo y el cuarto a la altura de la calle de Vicent la Roda.