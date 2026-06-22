La Comunitat Valenciana registrará altas temperaturas al menos hasta el miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un episodio de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana que comenzará este lunes a partir de las 13.00 horas y se prevé que se mantenga hasta el miércoles 24, cuando las temperaturas comiencen a descender de forma ligera.

La Comunitat Valenciana registrará este lunes cielo poco nuboso o despejado, sin descartar polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ascenso en el interior del tercio norte y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios en el interior y sur de Alicante y en ascenso en el resto y con valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral, especialmente en la provincia de Valencia. AEMET ha destacado también que el viento será flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componentes este y sur al mediodía.

Temperaturas lunes

Las temperaturas a primera hora de esta mañana de lunes ya superan los 30 grados en muchos municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, donde los termómetros ya marcan 33,7 grados en la localidad de La Vila-joiosa. Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), también se registran 32,6 grados en Altea; 32,2 grados en El Campello; 32,1 grados en Benidorm; 32 grados en Xixona; 31,9 en Alicante o 31,3 grados en Busot.

Para el martes seguirá el cielo nuboso o despejado, con polvo en suspensión y temperaturas con cambios ligeros y valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral, con viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componentes este y sur al mediodía.