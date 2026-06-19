Consell afea que la oposición persiga a la pareja de Llorca y "justifique a familiares imputados de Zapatero o Sánchez"

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha lamentado este viernes que la oposición "persiga" a "personas honradas" como la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras "justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero o del presidente, Pedro Sánchez, cuyo entorno familiar, político y gubernamental apila 1.817 años de peticiones de pena de cárcel".

Barrachina, en rueda de prensa, se ha referido así preguntado por la decisión de la pareja del 'president' de no continuar en su plaza de funcionaria en la Diputació de València a partir del próximo mes de septiembre, puesto que ha decidido no optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a este puesto hace seis meses, lo que provocó las críticas del PSPV y Compromís.

Al respecto ha señalado que se trata de "una decisión personal" y ha pedido "respeto".

"Lo que siempre hemos pedido es respeto en un país en el que hay un gran contraste porque la misma izquierda que persigue a personas honradas justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como Rodríguez Zapatero o de presidentes como Pedro Sánchez cuyo entorno familiar, político y gubernamental apila 1.817 años de peticiones de pena de cárcel".

"Jamás en la historia de España se vivió una situación tan humillante para los españoles y lo que es lamentable es que el PSOE y Compromís se dediquen a encubrir estos tristísimos episodios y a perseguir a los inocentes que han hecho las cosas correcta y honradamente", ha apostillado.