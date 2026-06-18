TRIBUNALES

El fiscal mantiene la petición de 13 años para el rapero El Jincho por violar a una menor

Junto al Jincho está acusado el también rapero Escol Osiris, conocido como Osiris el Enemigo

EFE

Valencia |

Los raperos David Calvo Villa, más conocido por su nombre artístico 'El Jincho' (d) y `Osiris´durante el juicio por un delito de violación para los que la Fiscalía pide 13 años de prisión por agredir sexualmente a una joven en el hotel en el que se alojaban tras dar un concierto de rap en Mislata (Valencia) el 4 de noviembre de 2023.
Los raperos David Calvo Villa, más conocido por su nombre artístico 'El Jincho' (d) y `Osiris´durante el juicio por un delito de violación para los que la Fiscalía pide 13 años de prisión por agredir sexualmente a una joven en el hotel en el que se alojaban tras dar un concierto de rap en Mislata (Valencia) el 4 de noviembre de 2023. | EFE/Manuel Bruque

La Fiscalía Provincial de Valencia mantiene la petición de condena de 13 años de prisión para el rapero madrileño David Calvo, conocido como El Jincho, como supuesto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 17 años en noviembre de 2023 en un hotel de València.

Junto al Jincho está acusado el también rapero Escol Osiris, conocido como Osiris el Enemigo, para quien el Ministerio Público solicita idéntica condena (alternativamente una reducida de 4 años) por haber agredido sexualmente a la misma menor previamente en otra habitación del mismo hotel.

En el juicio, celebrado este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, la víctima se ha ratificado en su denuncia pero no así su amiga, que acudió al hotel esa noche y que ha admitido haber mantenido relaciones con El Jincho.

Esta menor ha ofrecido ha sido advertida en varias ocasiones por el tribunal de que estaba obligada a decir verdad. Si inicialmente declaró ante la Policía Nacional que vio al Jincho sujetar a la víctima para obligarla a practicarle una felación, ahora ha asegurado no recordar lo sucedido y ha puesto en cuestión el testimonio de la víctima.

Ambos procesados han admitido haber conocido a las menores a las puertas del hotel, que el concierto era para mayores de edad y que no supieron que las jóvenes eran menores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid