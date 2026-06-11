La Diputación saca a información pública el proyecto de la ciudad administrativa que levantará en Patraix

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves el anuncio de la Diputación de Valencia que saca información pública el proyecto de la futura ciudad administrativa construirá en el distrito de Patraix de la ciudad de València. El complejo se levantará en los terrenos de la calle Nicolás Factor donde se ubica el antiguo Convento de Jesús, que es propiedad de la corporación provincial.

El documento estará a disposición de los interesados en consultarlo y presentar alegaciones durante 20 días hábiles. El siguiente paso será la aprobación definitiva del proyecto, una vez introducidas las posibles modificaciones que pueda haber durante el trámite de exposición. Después, la Diputación podrá licitar ya la ejecución de las obras.

Con esta actuación la corporación provincial seguirá el ejemplo de la Generalitat, que hace varios años creó la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre sobre la antigua cárcel modelo de València. El objetivo de este nuevo complejo de oficinas es descentralizar los servicios de la Diputación y acercarlos a los usuarios tanto de la capital como de las comarcas.

Además de mejorar la atención al ciudadano, el proyecto permitirá acabar con los problemas vecinales que desde hace años genera la situación de degradación que presenta esta zona del barrio de Patraix. La idea de la Diputación es levantar dos nuevos edificios de tres alturas y sótano en el solar anexo al antiguo Convento de Jesús.

Esta futura ciudad administrativa provincial tendrá más de 10.000 metros cuadrados y aparcamiento subterráneo. Allí trabajarán alrededor de 400 empleados que la Diputación tiene actualmente repartidos por diversos edificios de la ciudad de València.

La corporación provincial anunció que también tiene previsto destinar cerca de tres millones de euros para culminar la rehabilitación del convento y dotarlo de un uso administrativo, aunque en este caso todavía no ha licitado el contrato. Los trabajos que restan por acometerse, tras una primera fase de rehabilitación del edificio, son principalmente la distribución de los espacios, el cableado eléctrico, la climatización y el equipamiento.