CERMI-CV reclama atención a los derechos de personas con discapacidad en los presupuestos de 2026

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha hecho llegar a los grupos parlamentarios de Les Corts, de cara a los Presupuestos de 2026, un listado de 17 medidas que suponen un importe de 14.234.900 euros. El objetivo es reforzar la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Entre las propuestas aparece la actualización de la financiación de la acción concertada social en discapacidad para asegurar la estabilidad y continuidad de los servicios que prestan las entidades sociales a miles de personas en la Comunitat Valenciana.

"El presupuesto no es un documento neutro, porque expresa prioridades políticas. Deben ser una herramienta efectiva para garantizar igualdad real, autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal para las personas con discapacidad y sus familias", ha afirmado el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó.

El documento remitido a Les Corts incorpora también propuestas específicas para mejorar la accesibilidad digital de la Administración, la accesibilidad del servicio 112 y de los sistemas de alerta pública o el refuerzo de la prestación ortoprotésica, especialmente en productos de apoyo a la movilidad como las sillas de ruedas motorizadas.

Por otra parte, reclaman impulsar la Estrategia Valenciana de Daño Cerebral Adquirido y mejorar la formación de los profesionales sanitarios en discapacidad.

Junto a las propuestas económicas, la entidad ha trasladado ocho medidas programáticas orientadas a mejorar la planificación, coordinación y evaluación de las políticas públicas. Entre ellas figuran iniciativas relacionadas con la educación inclusiva, la función pública inclusiva, la valoración de la discapacidad, la desinstitucionalización, las mujeres con discapacidad, la planificación estratégica, los productos de apoyo y la continuidad de los servicios especializados en situaciones de emergencia.