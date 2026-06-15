Catalá reitera que el Ayuntamiento de València estuvo donde tenía que estar ante la emergencia provocada por la DANA de 2024

La alcaldesa de Valencia Mª José Catalá ha defendido, durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024, la gestión realizada ese día por parte del gobierno municipal. Ha reiterado que no tenían obligación de alertar de manera preventiva puesto que no estaba contemplado el riesgo de inundación de las pedanías afectadas en el plan de inundabilidad que fue aprobado por el anterior gobierno municipal.

Dicho plan sí contemplaba que el barranco del poyo, en el caso de desbordarse, llegaría a l´Albufera. Ha afirmado que el consistorio si procedió a la apertura de compuertas en el humedal por si se producía un desbordamiento. Mª José Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento de Valencia estuvo donde tenía que estar e hizo humanamente, en base a sus protocolos, todo lo que tenía que hacer.

Mejor preparados

Preguntada durante la comisión sobre sí la ciudad está ahora mejor preparada, ante futuras emergencias climáticas, la alcaldesa ha reiterado que “sin duda” puesto que se han establecido, entre otros, cambios en el plan general para que los aparcamientos sean en altura; un sistema de alertas sonoras o el desarrollo de un plan de formación en emergencias.

Sobre la gestión de la emergencia por parte de la Generalitat ha reiterado que con 230 fallecidos, 17 de ellos en las pedanías de Valencia, es evidente que hubo fallos pero que el gobierno valenciano ya ha asumido sus responsabilidades políticas y que lo demuestra que Carlos Mazón ya no es president.