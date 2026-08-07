Igualdad y colectivos feministas denuncian la polémica imagen de una penya de Sagunt

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat ha mostrado su rechazo a una imagen que ha causado revuelo tras finalizar las fiestas patronales de Sagunt. Se trata de una ilustración, exhibida tanto en camisetas como en una pancarta instalada en el recinto festivo, muestra a una mujer desnuda siendo sometida sexualmente por un toro y acompañada del mensaje “para una tarde está bien¨.

La Generalitat ha pedido a la peña que la retire o rectifique y desde Igualdad consideran que este tipo de representaciones reproducen estereotipos sexistas y presentan a las mujeres desde una posición de subordinación y humillación.

La Coordinadora Feminista de Camp de Morvedre ha denunciado públicamente la imagen utilizada por la peña taurina “Un forat és un forat”. Desde la Coordinadora consideran que la imagen es denigrante y que convierte el sometimiento de una mujer en una broma. Ainhoa Alberola, portavoz de la Coordinadora Feminista, explica que es completamente inaceptable ya que denigra a la mujer, cuando las fiestas de Sagunt deberían ser un lugar inclusivo y abierto para todo el mundo.

Por su parte, Alberola dirige sus reclamaciones al Ayuntamiento de Sagunt. Quiere saber si la peña recibe apoyo procedente del presupuesto municipal de fiestas.

El Ayuntamiento de Sagunt asegura que tuvo conocimiento de la imagen el 23 de julio y que el departamento de Igualdad pidió su retirada por considerarla contraria a los principios de igualdad y convivencia. La peña explicó que, al tratarse de su logotipo, estaba presente en camisetas y otros elementos y no podía retirarse de forma inmediata.

Finalmente, se acordó crear una mesa de trabajo para evitar que este tipo de imágenes vuelvan a utilizarse en futuras ediciones de las fiestas. Según imágenes publicadas en redes sociales este logo se remonta al menos a 2017.