Catalá insta al Gobierno a "ponerse las pilas" con Cercanías ante un servicio "lamentable"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha instado este lunes al Ministerio de Transporte a "ponerse las pilas" con el servicio de Cercanías en València pues, a su juicio, es "lamentable", con "retrasos y cancelaciones continuas y permanentes". En declaraciones a los periodistas al ser preguntada sobre los planes de movilidad en la ciudad, Catalá ha defendido que los usuarios "merecen un mejor trato" y que les "preocupa muchísimo" la situación del servicio de Cercanías.

"Lo único que pido al Ministerio es que se ponga las pilas con Cercanías porque es lamentable. Los usuarios merecen un mejor trato y la verdad es que creo que si queremos mejorar el transporte público colectivo en València y en todas las ciudades, y que la gente deje de utilizar el vehículo privado, hay que darles una alternativa real, puntual, efectiva y eso ahora mismo en Cercanías no está pasando", ha sostenido. "Estamos muy preocupados por la situación de Cercanías, los retrasos, las cancelaciones son continuas y permanentes y nos preocupa muchísimo esta situación", ha insistido.

Por ello ha incidido en pedir al Gobierno "que se tome muy en serio las Cercanías porque en este momento es el único medio de transporte en València que está perdiendo usuarios". "Las cifras son bastante preocupantes. En Cercanías en los últimos seis meses del año con respecto a los anteriores ha habido 2.600 horas de retraso. Eso supone muchísimos usuarios menos, que deciden ir venir con transporte privado", ha afirmado.

Plan director de movilidad progresivo

Preguntada por si podía concretar anuncios sobre movilidad que hizo en el debato del estado de la ciudad, ha incidido en que "se está poniendo en marcha de forma progresiva el plan de movilidad". Ha recordado que aprobaron la contratación de 140 nuevos conductores para la EMT, "de los cuales se van a incorporar 29 en el mes de septiembre y se irán incorporando progresivamente los nuevos conductores conforme vayan llegando los vehículos nuevos".

Igualmente, se ha referido a que al principio del mandato hicieron una inversión de 172 millones para la renovación de 119 vehículos de la flota de EMT "para llegar a un porcentaje elevadísimo de vehículos híbridos, eléctricos y totalmente sostenibles". "En este momento tenemos 99 vehículos ya, pero siguen llegando", ha señalado para añadir que desde que se compran hasta que llegan "suele pasar bastante tiempo" y aunque les gustaría que "fuera más rápido, la maquinaria precisa ese tiempo de adaptación".

Catalá ha asegurado que están "comprometidos con un transporte público mejor, más eficiente, más sostenible en València" y ha sostenido: "Para que la ciudadanía vaya utilizando menos el vehículo privado, necesitamos de forma urgente que el Gobierno se tome en serio las Cercanías". "La EMT y FGV están recibiendo una cantidad de usuarios muy importante. Nosotros no hemos perdido usuarios pero precisamos para que el transporte sea completo y sobre todo para conectar mejor al área metropolitana, (es necesario) que Cercanías se ponga las pilas", ha reiterado.

EMT, en cifras históricas

Preguntada sobre la cifra de usuarios de la EMT y si llegará un momento que no se les podrá atender, ha asegurado que están "asumiendo el golpe de esa subida de cifras que es histórica. La más alta de la serie histórica de la EMT".

"Estamos desdoblando muchísimas líneas. Además, se van a incorporar unas nuevas que van a conectar la zona norte con la zona sur, van a conectar mejor los centros hospitalarios, van a hacer una línea circular que mejore esta comunicación en toda la ciudad", ha detallado. Por eso, ha concluido que EMT y FGV, con su plan director de inversiones, "están haciendo su trabajo" pero hay que ir "todos a una".

"No podemos EMT y FGV ir por un lado y Cercanías cada vez peor", según la alcaldesa.