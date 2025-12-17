Casa Caridad prepara una Navidad especial para que sus usuarios no se sientan solos en estas fechas especiales

Casa Caridad servirá 320 menús especiales con motivo de los días más señalados de las fiestas navideñas para que las personas que viven en sus centros de Valencia o que buscan un lugar donde no estar solos se sientan acogidos. Además con motivo de la campaña navideña los más de cien carros de productos básicos, que entregan a diario a familias en situación de vulnerabilidad, llevarán productos de esta temporada.

Desde la entidad quieren que las personas y familias que reciben su apoyo puedan celebrar la Navidad en sus hogares o en sus centros con una mesa especial a pesar de la situación que están viviendo. Según la directora gerente de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer, buscan marcar la diferencia respecto al resto del año y generar un ambiente más cercano y festivo.

A unas semanas para cerrar el año Casa Caridad asegura que se ha incrementado el número de usuarios respecto a 2024 llegando a más de 4400 personas atendidas. Entre las personas atendidas Jaime y Nicolas usuarios de la casa y que viven en ella desde hace medio año.

Aprovechando estas fechas Casa Caridad lanza su campaña de sensibilización “En Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería” para animar a los ciudadanos a colaborar con ellos a través de donativos, campañas solidarias o haciéndose socios.