Casa Caridad advierte que la crisis de la vivienda dificulta la inserción de las personas vulnerables

Casa Caridad advierte que la crisis de la vivienda es una de las principales barreras para completar la inserción de las personas atendidas por la entidad. Afirman que pese a contar con empleo o alguna fuente de ingresos muchas personas tuvieron el pasado año dificultades para cubrir sus necesidades básicas y desarrollar un proyecto autónomo.

La entidad atendió a través de sus distintos recursos a más personas en 2025 alcanzando las 4705. De ellas un 53 por ciento eran mujeres y un tercio menores lo que refleja que cada vez son atendidas más familias con hijos. También se ha incrementado un 20 por ciento la distribución de alimentos y productos siendo en la actualidad 120 los carros diarios que entregan. Además la acogida residencial sigue siendo necesaria tal y como alerta la presidenta de la entidad, Elena Sánchez, ante la falta de alternativa habitacional.

Considera que la falta de medidas pueden cronificar la situación. Para dar una alternativa el pasado año atendieron a 553 personas a través de sus tres recursos uno de ellos el proyecto Fénix que cuenta con 22 pisos supervisados, en Valencia y Torrent, y que comparten los usuarios. Gracias a este proyecto Giahomy Nava, madre soltera, ha podido tener una oportunidad para contar con un hogar estable.

Casa Caridad hace un llamamiento a la sociedad valenciana para que se hagan socios por diez euros al mes y poder dar continuidad a su proyecto de apoyo a las personas más vulnerables.