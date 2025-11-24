Camarero reitera que el servicio de teleasistencia no es de teleemergencia y no da avisos masivos a la población

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha señalado este lunes en la comisión del Congreso sobre la dana que las peticiones de auxilio al servicio de teleasistencia se desviaron al 112. Además ha asegurado que las residencias fueron alertadas de las medidas que debían adoptar ante la declaración de la alerta roja.

Los diputados le han reprochado a la vicepresidenta que sólo se limitara a enviar durante el día un email con un protocolo de actuación a las residencias en el que han afirmado no se recomendaba subir a los usuarios a las plantas altas. Según Camarero si se advirtió a todas las residencias.

Le han recordado que según ese protocolo, y ante una alerta roja, se debe avisar a los familiares o tutores de los usuarios. Una medida que Camarero no ha confirmado si se aplicó.

Atención teleasistencia

Sobre el servicio de teleasistencia ha afirmado que fueron muchas las llamadas que se registraron especialmente a última hora de la tarde. Ha reiterado que todas las personas usuarias o los familiares de estas que requirieron el servicio recibieron una respuesta. Además ha insistido que el servicio no colapsó y cumplió con su función.

Ha afirmado que el servicio de teleasistencia no da alertas masivas de emergencias y que ante las peticiones de atención por emergencia que se recibieron se movilizaron los recursos que pudieron.