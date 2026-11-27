El puerto de València sigue pendiente del rescate del carguero naufragado frente a las costas de Ibiza. Un equipo de buzos de Salvamento Marítimo inspecciona el Med Emre para evaluar los daños y determinar como rescatarlo y extraer las 7.000 toneladas de gasóleo marino que almacena en su interior. El operativo tiene especial relevancia para la Comunidad Valenciana, puesto que la Capitanía Marítima de València supervisa todo el dispositivo.

Los buzos han llegado a bordo del remolcador María Zambrano, acompañados por el barco Clara Campoamor, especializado en la contención de vertidos contaminantes. Su misión es comprobar el estado del casco y detectar posibles daños estructurales.

El Med Emre, de bandera maltesa y propiedad de la naviera turca YMN Tankers, permanece semihundido y completamente volcado al noroeste de Ibiza. En el naufragio, ocurrido la noche del miércoles, falleció el jefe de máquinas del buque, un marinero turco de 46 años, y varios de los 17 tripulantes resultaron heridos.

Tras una noche tranquila, el carguero permanece estable y sujeto mediante un cabo al buque Clara Campoamor, que lo mantiene en la misma posición.

Posicionamiento del Gobierno Balear

El Gobierno balear rechaza que los puertos de las islas acojan el barco naufragado con 7.000 toneladas de gasóleo cerca de Ibiza en caso de que el plan de rescate y vaciado pase por el remolque del buque hasta instalaciones portuarias. "El plan no puede pasar por los puertos de Baleares. Que se exprese quien tenga que expresarse, pero los puertos de Baleares no están a disposición", ha declarado este viernes el portavoz del Ejecutivo regional, Antoni Costa.

Costa ha exigido al Gobierno central que comunique cuanto antes a la administración autonómica cuál es la estrategia que plantea para el rescate del carguero, en cuyo naufragio falleció el jefe de máquinas, y ha subrayado que esta información es imprescindible para la tranquilidad "de la ciudadanía de Baleares y del conjunto de España".