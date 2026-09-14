Barrachina reclama que el gobierno central aplique medidas de salvaguarda para evitar perjuicios mayores al sector del arroz

El sector del arroz ha trasladado al conseller de Agricultura Miguel Barrachina, con el que se han reunido este lunes, la necesidad de frenar su importación que afirman puede provocar que no planten el próximo año. El Conseller se ha comprometido a reclamar al gobierno central que aplique las cláusulas de salvaguarda para evitar la entrada de productos a la mitad de precio.

Recuerdan las entidades agrarias que las importaciones de países terceros son ya superiores al consumo real de arroz. A ello sumar que algunas marcas no identifican en el etiquetado el origen del arroz. Un perjuicio más que se suma según Nando Durá de La Unió Llauradora y José Pasqual Fortea, responsable de la sectorial en AVA-Asaja a la bajada de los precios o las plagas.

Miguel Barrachina trasladará el próximo miércoles la situación actual del sector arrocero a la conferencia sectorial y espera una reacción inmediata del gobierno.

Los agricultores también piden proteger a nivel europeo las nuevas variedades de arroz que vayan saliendo del IVIA con el objetivo de evitar que se planten fuera de España.