El Ayuntamiento de València suspenderá con alerta naranja las clases en centros de zonas inundables y afectadas por la dana

El Ayuntamiento de València suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad no universitarios que estén ubicados en zonas inundables o inundadas con la dana del pasado 29 de octubre cuando se decrete alerta naranja para este municipio, siempre que esta se haga con la antelación que permita mantener esos espacios cerrados. Este medida afecta a 19 centros: siete en las primeras áreas y doce en las segundas.

Según ha señalado este lunes el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, "se suspenderán las clases siempre que haya margen de anticipación para poder anunciarlo tanto a los centros educativos como a los padres". Lo ha confirmado tras presidir la Junta de Protección Civil celebrada en el consistorio de la capital valenciana para coordinar acciones ente la campaña de lluvias de otoño.

Caballero ha comentado que cuando la alerta por precipitaciones sea roja, el Ayuntamiento ordenará "cerrar los colegios siempre también que sea previsible" y que se tenga "suficiente antelación para" suspender "la actividad docente con tiempo para que los padres no lleven a los niños a los centros". Igualmente, ha expuesto que cuando el aviso por lluvias sea amarillo, se avisará a los centros docentes de la situación meteorológica y de las previsión que haya para la ciudad de València.

La titular de Educación ha destacado que este mismo lunes "se va a comunicar a todos los centros" que están en zonas inundables o inundadas la medida adoptada por el consistorio "para que la puedan trasladar a los padres y madres" de los alumnos y estos sepan cómo se va a actuar en situación de alerta naranja preavisada".

Centros afectados

Los centros escolares afectados por la nueva medida ante alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables según lo que recoge el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana): Ceip Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri; Ceip José Senent y Escola Privada de Música Agrupació Musial, en la pedanía de Masaarrojos; IES Isabel de Villena, Centre Estranger Valencia Montessori School y Ceip Vicente Blasco Ibáñez, en València, y Escola Privada de Música El Palmar, en este núcleo de población.

Los centros escolares en los que se adoptará esta decisión en las zonas que han sufrido inundaciones son: Centro privado Nuestra Señora del Rosario, CEIP Padre Manjón; Centre privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre; Centre privado FP CFFolgado y Escola Privada de Música Sedajazz.

A estos se suman el CEIP Forn d'Alcedo, la Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola privada de música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, el CEIP Castellar-Oliveral, el Centro de Educación Especial público Rosa Llácer en esa misma pedanía y también allí el centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes.