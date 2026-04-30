El Ayuntamiento de València asegura que el número de vehículos que circulan por la ciudad es menor que en 2019

Según los últimos datos del Ayuntamiento de València el tráfico actual en la ciudad es menor al del año 2019 en las vías de más de 30.000 vehículos. València ha registrado en marzo de 2026 un 1% menos de tráfico que en 2025 aunque comparado con marzo de 2023 era sólo un 1% menos que el actual por lo que según el concejal de movilidad Jesús Carbonell el tráfico interior ha crecido un 1%.

Si se toma como referencia marzo de 2019 este año hay un 7% menos de tráfico según Carbonell.

En cuanto a la situación de los accesos a la ciudad, en marzo de 2026 ha entrado un 8,23% más de vehículos que en marzo de 2025. Si se compara con marzo de 2019, el tráfico que accede es un 5,48% menos. Los portavoces de los grupos de la oposición el portavoz socialista Borja Sanjuan y la portavoz de Compromís Papi Robles han reiterado que cada vez son más los vehículos que circulan por la ciudad por lo que instan a adoptar medidas que favorezcan la movilidad.

El concejal de movilidad ha anunciado que ValenBisi ampliará el servicio con cerca de medio millar de bicis nuevas. Unas bicis permitirán ampliar el servicio en las pedanías afectadas por la dana, y extenderlo a otras zonas de València donde no llega.