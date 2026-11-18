El Ayuntamiento de Valencia ha licitado la ejecución de las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el grupo Virgen de los Desamparados del barrio de l’Olivereta. El consistorio va a invertir alrededor de seis millones de euros en esta actuación que pretende dar respuesta a una demanda histórica del vecindario de estas viviendas sociales. El contrato tendrá un plazo de ejecución previsto de un año y las empresas interesadas en conseguirlo tienen hasta el 14 de diciembre para presentar sus ofertas.

El proyecto plantea mejorar la calidad de vida en este entorno mediante una intervención integral que contempla ampliar y renovar las aceras o peatonalizar algunas calles interiores para crear espacios de convivencia. También se plantarán un centenar de árboles, se crearán cuatro zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables y se renovará tanto el alumbrado público como la red de saneamiento.

La propuesta supondrá, además, reordenar el tráfico en el interior del barrio. En este sentido, la calle Sumacárcer cambiará de sentido para permitir el acceso de los bomberos a todas las viviendas y reducir el tráfico de paso. Está previsto que durante las obras el tráfico en las calles interiores se vea puntualmente afectado, si bien se garantizará en todo momento el acceso de los vehículos de emergencia y de los residentes a sus domicilios. En cuanto a los puestos del mercadillo ambulante de los miércoles, situados en las calles Jurats y José Maestre, se trasladarán provisionalmente durante los trabajos.

Este conjunto residencial fue construido por el Arzobispado de València para realojar a familias que perdieron sus casas en la riada de 1957. Está compuesto por 272 viviendas y situado entre las avenidas del Cid y Tres Cruces, en el entorno del mercado municipal de Castilla. Para financiarlo se empleó la recaudación de una tómbola que se montó en la plaza de la Virgen.