El Ayuntamiento saca a información pública el estudio de viabilidad para contratar la gestión del nuevo polideportivo de San Isidro

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes el anuncio del Ayuntamiento de València que saca a información pública durante un mes el plan de viabilidad para la concesión de la explotación del nuevo polideportivo municipal de San Isidro. El documento establece que la concesión tendrá una duración de cuatro años y medio y que la empresa adjudicataria no recibirá ninguna aportación directa del consistorio. El mecanismo de retribución al concesionario será mediante el pago de las tarifas de los usuarios por los diferentes servicios que prestará la instalación, así como los ingresos derivados de la explotación de la cafetería y las máquinas de ‘vending’.

La construcción de este equipamiento quedó parada en 2022, prácticamente nada más arrancar, y el anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE rescindió el contrato con la primera empresa adjudicataria. El nuevo ejecutivo municipal de PP y Vox convocó una nueva licitación que permitirá para acabar una instalación que los vecinos de este barrio llevan muchos años esperando.

Las obras se retomaron en febrero de 2025 y está previsto que finalicen a finales de este año con el fin de que pueda abrir al público a principios de 2027. La instalación se está construyendo en una parcela de casi 4.000 metros cuadrados situada junto al retén de la Policía Local del barrio. El complejo costará más de ocho millones de euros y tendrá una cancha central con capacidad para más de 200 asientos, dos salas para fitness y spinning, rocódromos, o piscina climatizada.

Preciusamente hace unos días, como también adelantamos en Onda Cero, el BOP publicó el anuncio del Ayuntamiento de València que sacaba a información pública los estudios de viabilidad para renovar la concesión del polideportivo de Marxalenes, y para entregar a un único gestor sus cuatro piscinas de verano. En el caso de Marxalenes, el plan valora en alrededor de 5,5 millones de euros la inversión necesaria para solucionar las deficiencias que presenta la instalación. A cambio de realizar esa inversión, la futura concesionaria explotará el polideportivo durante un período mínimo de 25 años. En cuanto a las piscinas, el Ayuntamiento plantea una gestión para cinco años.