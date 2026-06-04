El Ayuntamiento aprueba el plan de viabilidad para renovar la concesión del polideportivo de Marxalenes

El Ayuntamiento de València ha dado el primer paso de cara a renovar el contrato de gestión del polideportivo municipal de Marxalenes, que lleva caducado desde 2018. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves el anuncio del consistorio por el que saca a información pública el plan de viabilidad de esta instalación.

El documento incluye los costes y las obras que deberá asumir el futuro gestor del polideportivo. El plan de viabilidad valora en alrededor de 5,5 millones de euros la inversión inicial necesaria para solucionar las deficiencias que presenta la instalación. A cambio de realizar esa inversión, la futura concesionaria explotará el polideportivo durante un período mínimo de 25 años. El documento va a quedar expuesto al público durante un mes y, mientras tanto, el gobierno local trabajará en el pliego de condiciones de la licitación.

El polideportivo se encuentra en un extremo del parque de Marxalenes. Fue inagurado en 2003 y cuenta, entre otras instalaciones, con una piscina cubierta de 25 metros, tres salas para musculación, spinning y actividad física, campo de fútbol de hierba artificial, tres pistas de pádel techadas y tres canchas de tenis.

Piscinas de verano

El BOP también ha publicado el anuncio del Ayuntamiento que saca igualmente a exposición pública el estudio de viabilidad para la concesión a un único gestor de las piscinas de verano de Benicalap, Castellar, Parque del Oeste y El Palmar. Esta última es la única de las cuatro que gestiona actualmente el consistorio a través de la Fundación Deportiva Municipal, mientras que las otras tres verán renovado su contrato de concesión a empresas privadas.

En este caso, el Ayuntamiento plantea una gestión para una duración de cinco temporadas estivales, desde 2027 a 2031. Precisamente hace unos días el consistorio dio por acabadas las obras de remodelación integral de las piscinas de Benicalap y Parque del Oeste, culminando la renovación de todas las piscinas municipales de verano de la ciudad que ha llevado a cabo el actual gobierno local.